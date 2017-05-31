Кудряшов: только четырем игрокам сборной гарантировано место на Кубке конфедераций

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 31 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Только четыре игрока сборной России по футболу - капитан и вице-капитаны - могут быть спокойны за свое место в итоговой заявке команды на Кубок конфедераций. Такое мнение ТАСС высказал защитник национальной команды Федор Кудряшов.

Сборная готовится к Кубку конфедераций в Австрии в составе 28 игроков, в итоговую заявку на турнир попадут 23 футболиста. Капитаном команды в марте был назначен вратарь Игорь Акинфеев, а вице-капитанами - полузащитники Денис Глушаков и Александр Самедов, а также нападающий Федор Смолов. Сам 30-летний Кудряшов дебютировал в сборной при нынешнем главном тренере Станиславе Черчесове, который возглавил команду в августе прошлого года, и с тех пор принял участие в пяти из семи играх.

"Мне трудно ответить на вопрос о своей роли в команде, наверное, это лучше спрашивать у тренерского штаба. Со своей стороны, я стараюсь делать все от меня зависящее, показывать, что я могу быть полезен команде. Честно говоря, я не чувствую себя основным игроком сборной, ощущаю себя наравне со всеми остальными партнерами по команде, - признался Кудряшов. - Только капитан и вице-капитаны на данный момент могут чувствовать себя в сборной более-менее спокойно, всем остальным нужно доказывать, что они достойны попасть в окончательный список национальной команды".

Черчесов - это дисциплина

Кудряшов рассказал, чем нынешний сбор отличается от предыдущих при Черчесове. "Сейчас игроки сборной проводят вместе больше времени. До нынешнего сбора мы собирались максимум на неделю, а сейчас можем нормально друг с другом сыграться и просто пообщаться", - сказал он.

На вопрос, каким бы одним словом он охарактеризовал бы сборную Черчесова, собеседник ТАСС ответил: "Дисциплина. Все знают требования тренера и понимают, что он сторонник дисциплины. Это не значит, что игроки его боятся, просто все понимают, что нужно выполнять требования тренера".

"Никаких особенных запретов в сборной нет, главное - четко соблюдать распорядок дня и соблюдать те требования, которые предъявляются к игрокам, - отметил Кудряшов. - Честно говоря, я не сторонник жестких мер, к примеру, приходить всем игрокам на обед в одно время, уходить, когда последний закончит есть, я столкнулся с этим в "Спартаке" при Валерии Карпине. Такие методы отвлекают от работы, ты постоянно смотришь на часы и думаешь, как бы куда не опоздать, думаю, это не помогает сплочению коллектива, как изначально задумывалось. У нас в этом плане нет никаких проблем, все требования тренерского штаба абсолютно нормальные".

"Жалко, что Кирай закончил карьеру"

Кудряшов рассказал, что пока игроки сборной не обсуждают предстоящий Кубок конфедераций, потому что у команды впереди два товарищеских матча - с венграми в Будапеште 5 июня и с чилийцами в Москве 9 июня.

"Ближайшего нашего соперника по контрольному матчу сборную Венгрии видел только на чемпионате Европы, во Франции эта команда смотрелась неплохо и имела шансы на выход из группы, - поделился собеседник ТАСС. - Команда играет в очень симпатичный футбол, легко нам против нее не будет. Из состава могу вспомнить Балажа Джуджака и вратаря Габора Кирая. Кстати, жалко что он закончил, было бы интересно выйти против него на поле".

"Что касается сборной Чили и игры против таких мировых звезд, как Алексис Санчес, конечно, мне бы хотелось сыграть против сильных соперников и посмотреть на свой уровень на фоне лучших футболистов планеты. Только играя против качественных команд можно расти и делать выводы по тому, чего ты стоишь", - добавил защитник.

Роналду практически невозможно удержать в игре один на один

Соперниками российской сборной по группе А Кубка конфедераций станут команды Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань). Кудряшов согласился, что лидера португальцев Криштиану Роналду невозможно удержать в игре один на один. "Я бы не стал употреблять тут слово "невозможно". Просто это сложно сделать, трудно отобрать мяч, играя один в один, но нет ничего невозможного в жизни, тем более в футболе", - считает футболист.

Собеседник ТАСС признался, что ему не слишком нравится игра еще одного лидера португальцев защитника Пепе. "Сейчас он, конечно, немного остепенился, но в прошлом допускал много грязных поступков в адрес соперников. Я тоже не пай- игрок, но никогда не буду делать что-то исподтишка. Нужно ли отвечать на такого рода провокации со стороны соперников? Нет, нужно доказывать все своей игрой", - считает он.

"В данный момент тренерский штаб сборной видит меня на позиции центрального левого защитника. Если говорить об игроках, которые мне нравятся в мировом футболе, из центральных защитников выделю Серхио Рамоса, а слева нравится как играет Филипе Луис", - рассказал Кудряшов.

Окончательная заявка сборной на Кубок конфедераций должна быть оглашена до 7 июня. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля.