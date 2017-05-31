Французский теннисист отстранен от Roland Garros за поцелуй журналистки во время интервью

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Французский теннисист Максим Хаму лишен возможности посещать Открытый чемпионат Франции по теннису из-за того, что поцеловал журналистку в прямом эфире во время послематчевого интервью. Об этом сообщает Би- би-си.

В понедельник 287-я "ракетка" мира Хаму проиграл уругвайцу Пабло Куэвасу (3:6, 2:6, 4:6) в матче первого круга Roland Garros - второго в сезоне турнира серии Большого шлема. После матча 21-летний спортсмен давал в прямом эфире интервью репортеру телеканала Eurosport Мали Тома. Француз начал целовать журналистку, держа ее за плечи и шею, несмотря на попытки Тома уклониться от поцелуев спортсмена.

ICYMI: Maxime Hamou started kissing reporter Maly Thomas during a post-match interview on Eurosport while commies laughed #bizarre #rg17 pic.twitter.com/1I4RJLL5un — Lynn Bee (@lynnlovestennis) 30 мая 2017 г.

Федерация тенниса Франции назвала поведение Хаму "предосудительным" и лишила его аккредитации на весь турнир. Также федерация начала собственное расследование инцидента.

Как сообщает Le Huffington Post, Тома назвала действия теннисиста "откровенно неприятными". "Если бы мы не были в прямом эфире, я бы ударила его", - отметила журналистка.

Позднее Хаму извинился за свои действия на своей странице в социальной сети Facebook. "У меня была великолепная неделя здесь, на Roland Garros. Я проявил грубый энтузиазм по отношению к Мали, которую я знаю и искренне уважаю. Я до сих пор каждый день учусь на своих ошибках, чтобы стать лучше как теннисист и человек", - сказал Хаму.

Eurosport принял извинения теннисиста. "Мы искренне сожалеем об инциденте, произошедшем во время интервью. Поведение собеседника было крайне неуместным, мы никоим образом не допускаем такого поведения. Мали - уважаемый журналист, мы рады, что ей были принесены извинения", - говорится в заявлении телеканала.