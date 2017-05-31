РФС и сборная России запустили акцию для болельщиков "Живу без табака"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) и сборная России объявили конкурс для болельщиков во Всемирный день без табака (31 мая) под названием "Живу без табака". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Для участия в конкурсе болельщикам необходимо отказаться от курения на период с 31 мая по 2 июля включительно и разместить на своей странице в одной из социальных сетей ("ВКонтакте", Facebook, Instagram, Twitter) обещание: "Я, (указать ФИО), принимаю условия марафона #живубезтабака и обещаю не курить до 2 июля". В течение марафона участники должны рассказывать, как проходит их отказ от курения, а в конце подвести итоги.

После завершения Кубка конфедераций сборная России выберет лучшие истории. Победитель конкурса получит возможность принять участие в тренировке сборной России по футболу. Акцию поддержали послы чемпионата мира по футболу 2018 года Алексей Немов, Александр Овечкин, Яна Чурикова, Игорь Бутман, Виктория Лопырева и Илья Авербух.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).