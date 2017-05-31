СМИ: сборная России по футболу может сыграть с командой Индии в товарищеском матче

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Сборная России по футболу в октябре может провести товарищеский матч с командой Индии. Об этом сообщает портал Sportskeeda.com.

На данный момент Всеиндийская футбольная федерация ведет переговоры с Российским футбольным союзом (РФС) о проведении матча в период 2-10 октября в Индии.

Сборная России единственный раз в своей истории играла с командой Индии. В 1995 году российская команда, составленная из игроков отечественных клубов, победила сборную Индии в рамках Кубка Неру (турнир для национальных команд, организуемый Всеиндийской футбольной федерацией).

Сборная Индии ни разу не участвовала в финальных раундах чемпионата мира. Наивысшее достижение команды - серебро Кубка Азии (1964). Также команда дважды становилась чемпионом Азиатских игр (1951, 1962), а в 1970-м - бронзовым призером. Согласно майскому рейтингу Международной федерации футбола (ФИФА), индийская команда занимает 100-е место, российская - 61-е.

На данный момент сборная России ведет подготовку к Кубку конфедераций, в рамках которой проведет товарищеские встречи с командами Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).