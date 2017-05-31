Кудряшов: футболисты сборной воспринимают шутки про себя с улыбкой, а критику анализируют

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 31 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров, Антон Рассказов/. Футболисты сборной России с улыбкой воспринимают шутки о себе, а критику стараются фильтровать и делать выводы. Об этом ТАСС сказал защитник национальной команды Федор Кудряшов.

Сборная готовится в Австрии к домашнему Кубку конфедераций.

Кудряшов согласился с тем, что к сборной на данный момент скорее негативное отношение со стороны болельщиков. "Понятно, что за сборную переживают все, все хотят, чтобы был позитив, но просто так он не появится. Нужно доказывать все на поле, доказывать, что мы чего-то стоим. Хотелось бы, чтобы болельщики вновь начали нас поддерживать, а не только третировали", - добавил он.

"Шуток про нас реально много, но воспринимаешь их только с улыбкой. Это наша страна, уже привыкли, что все время шутят, даже когда более или менее удачные периоды, все равно шутят. Наверное, потому что футбол - это спорт номер один в стране, поэтому от этого никуда не деться. Наверное, в глубине души немного задевает, но, опять же, улыбнулись и пошли дальше", - признался собеседник ТАСС.

Кудряшов отметил, что игрокам сборной стоит фильтровать критику. "Нужно взять только конструктивную критику, исправить ошибки и двигаться вперед. Если об этом (об огульной критике. - Прим. ТАСС) постоянно думать, ничего не получится, только себя будем дальше в яму загонять. Хотя признаюсь, для меня каждое поражение очень тяжело переносится, мне нужно определенное время, чтобы отойти и с новыми мыслями и эмоциями подходить к следующей игре", - сказал он.

"Возможно, сделаю футбольную татуировку"

Беседуя с Кудряшовым, невозможно не заметить большое количество татуировок. "Все всегда начинается с одной, а потом уже остановиться не можешь. Так и супруга: сделала одну, сказал, что больше не будет, потому что больно, а тут за неделю две сделала. Но про футбол пока ничего нет", - сказал игрок.

"Возможно, сделаю и татуировку, посвященную предстоящим турнирам, но обещать не готов, потому что подхожу к этому всегда серьезно, не бью все попало, а пытаюсь обдумать, пережить. С момента, когда я захотел сделать татуировку, до того, когда уже набил, проходит два-три месяца, иногда до полугода", - добавил он.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили. Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт- Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).