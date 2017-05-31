УЕФА не будет переносить матчи 1/4 финала и 1/2 финала ЛЧ на выходные

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует переносить матчи четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов на выходные дни. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Ранее издание France Football сообщило, что УЕФА рассмотрит возможность проведения матчей четвертьфинала и полуфинала Лиги чемпионов в выходные начиная с 2021 года. Основной целью называлось повышение доходов от телетрансляций в Америке и Азии.

"УЕФА не планирует проводить четвертьфиналы и полуфиналы Лиги чемпионов по выходным. Только финал проводится и будет проводиться в выходной день", - сообщили в пресс-службе УЕФА.

С сезона-2009/10 финальный матч Лиги чемпионов проводится по субботам. Решающая встреча турнира нынешнего сезона пройдет 3 июня в Кардиффе между итальянским "Ювентусом" и испанским "Реалом".