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Московский "Арарат" может усилиться еще одним бывшим игроком "Спартака" и сборной России

Спорт
31 мая, 11:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Во вторник было объявлено о том, что контракт с "Араратом" подписал Роман Павлюченко

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московский "Арарат" ведет переговоры с бывшим футболистом "Спартака" и сборной России. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Валерий Оганесян.

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"Мы ведем переговоры с игроком, который ранее выступал за "Спартак" и сборную России. С кем именно, мне бы пока говорить не хотелось. Контракт будет подписан с вероятностью 90 процентов", - сказал Оганесян.

Во вторник было объявлено о том, что контракт с "Араратом" подписал Роман Павлюченко, выступавший за "Ротор", "Спартак", английский "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань", "Урал". В активе 35-летнего форварда 50 матчей и 21 гол за сборную России.

Клуб "Арарат" (Москва) был основан в 2017 году. Планируется, что в сезоне-2017/18 команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге - третьем по силе дивизионе чемпионата России. Соответствующую лицензию "Арарат" уже получил. Клуб был назван в честь известного ереванского клуба "Арарат".

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