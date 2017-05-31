Московский "Арарат" может усилиться еще одним бывшим игроком "Спартака" и сборной России

Почти 200 дачных и приусадебных участков и три жилых дома подтоплены в Омской областиСибирь 31 мая, 12:29
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболуСпорт 31 мая, 12:27
Путин снял часть экономических ограничений в отношении ТурцииЭкономика и бизнес 31 мая, 12:27
Выступление московского ФК "Торпедо" в прошедшем сезоне признано удовлетворительнымСпорт 31 мая, 12:18
Адвокат Учителя предложил организовать в Госдуме публичные слушания о цензуре в искусствеКультура 31 мая, 12:16
Гидрометцентр предупредил об очередном усилении ветра в МосквеМосква 31 мая, 12:15
Состоялась шестая экспертная сессия Координационного клуба ВЭО РоссииНовости партнеров 31 мая, 12:11
Выборы нового председателя наблюдательного совета РУСАДА состоятся через две неделиСпорт 31 мая, 12:09
Исинбаева приветствовала решение IAAF о допуске еще трех российских легкоатлетовСпорт 31 мая, 12:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московский "Арарат" ведет переговоры с бывшим футболистом "Спартака" и сборной России. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Валерий Оганесян.
"Мы ведем переговоры с игроком, который ранее выступал за "Спартак" и сборную России. С кем именно, мне бы пока говорить не хотелось. Контракт будет подписан с вероятностью 90 процентов", - сказал Оганесян.
Во вторник было объявлено о том, что контракт с "Араратом" подписал Роман Павлюченко, выступавший за "Ротор", "Спартак", английский "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань", "Урал". В активе 35-летнего форварда 50 матчей и 21 гол за сборную России.
Клуб "Арарат" (Москва) был основан в 2017 году. Планируется, что в сезоне-2017/18 команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге - третьем по силе дивизионе чемпионата России. Соответствующую лицензию "Арарат" уже получил. Клуб был назван в честь известного ереванского клуба "Арарат".