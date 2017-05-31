Московский "Арарат" может усилиться еще одним бывшим игроком "Спартака" и сборной России

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Московский "Арарат" ведет переговоры с бывшим футболистом "Спартака" и сборной России. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Валерий Оганесян.

"Мы ведем переговоры с игроком, который ранее выступал за "Спартак" и сборную России. С кем именно, мне бы пока говорить не хотелось. Контракт будет подписан с вероятностью 90 процентов", - сказал Оганесян.

Во вторник было объявлено о том, что контракт с "Араратом" подписал Роман Павлюченко, выступавший за "Ротор", "Спартак", английский "Тоттенхэм", "Локомотив", "Кубань", "Урал". В активе 35-летнего форварда 50 матчей и 21 гол за сборную России.

Клуб "Арарат" (Москва) был основан в 2017 году. Планируется, что в сезоне-2017/18 команда будет выступать в Профессиональной футбольной лиге - третьем по силе дивизионе чемпионата России. Соответствующую лицензию "Арарат" уже получил. Клуб был назван в честь известного ереванского клуба "Арарат".