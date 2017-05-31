Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исинбаева считает, что справилась с работой во главе наблюдательного совета РУСАДА

Спорт
31 мая, 11:26 дата обновления: 31 мая, 11:41 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

По словам Исинбаевой, новый председатель наблюдательного совета РУСАДА должен быть независим от спортивных структур

Поделиться
Материал из 1 страницы
Елена Исинбаева

Елена Исинбаева

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Елена Исинбаева считает, что выполнила поставленные цели на посту председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом она заявила журналистам после заседания наблюдательного совета РУСАДА.

Смотрите также

Сотрудники WADA приедут в Москву до 28 мая для оказания поддержки в восстановлении РУСАДА

В среду в Москве состоялось заседание наблюдательного совета РУСАДА, был принят новый устав организации, согласно которому Исинбаева по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа.

"Цель я выполнила, я справилась. Я знала, что, когда это сделаю, то должна буду уступить место. В этом году мы всей командой добьемся соответствия (требованиям Всемирного антидопингового агентства)", - сказала Исинбаева.

Она отметила, что останется членом наблюдательного совета РУСАДА. "Я счастлива, это был колоссальный опыт, я рада, что справилась, и по-прежнему остаюсь в наблюдательном совете в качестве его члена", - сообщила двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом.

"Я буду совместно с нашими коллегами работать на благо спорта. Изменилось только то, что я передаю свое место новому председателю. Все нормально, все логично. Неважно, кто будет председателем, важно, чтобы наши спортсмены имели возможность выступить на Олимпийских играх", - отметила Исинбаева.

Смотрите также
Елена Исинбаева

WADA подтвердило, что Исинбаева может стать послом "чистого" спорта в России

По словам Исинбаевой, новый председатель наблюдательного совета РУСАДА должен быть независим от спортивных структур. "Он будет избираться из членов наблюдательного совета. На сегодня я председатель (набсовета РУСАДА), но как только будут приняты (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ) поправки в устав, я стану представителем Олимпийского комитета России и не смогу вновь избираться на этот пост", - рассказала она.

О требованиях WADA

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным Кодексом. Одно из них касалось смены до 31 мая председателя наблюдательного совета по причине того, что Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России (ОКР) и потому не может считаться независимым лицом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Газпром" получил от Минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
2
Гидрометцентр предупредил об очередном усилении ветра в Москве
3
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
4
СМИ: в Кабуле при взрыве в посольском квартале погибли десятки человек
5
Захарова просит Кадырова пригласить в Чечню журналиста, задавшего вопрос про ЛГБТ
6
Путин снял часть экономических ограничений в отношении Турции
7
Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о мошенничестве
Темы дня
Загрузка...
Реклама