Исинбаева считает, что справилась с работой во главе наблюдательного совета РУСАДА

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Елена Исинбаева считает, что выполнила поставленные цели на посту председателя наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом она заявила журналистам после заседания наблюдательного совета РУСАДА.

В среду в Москве состоялось заседание наблюдательного совета РУСАДА, был принят новый устав организации, согласно которому Исинбаева по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа.

"Цель я выполнила, я справилась. Я знала, что, когда это сделаю, то должна буду уступить место. В этом году мы всей командой добьемся соответствия (требованиям Всемирного антидопингового агентства)", - сказала Исинбаева.

Она отметила, что останется членом наблюдательного совета РУСАДА. "Я счастлива, это был колоссальный опыт, я рада, что справилась, и по-прежнему остаюсь в наблюдательном совете в качестве его члена", - сообщила двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом.

"Я буду совместно с нашими коллегами работать на благо спорта. Изменилось только то, что я передаю свое место новому председателю. Все нормально, все логично. Неважно, кто будет председателем, важно, чтобы наши спортсмены имели возможность выступить на Олимпийских играх", - отметила Исинбаева.

По словам Исинбаевой, новый председатель наблюдательного совета РУСАДА должен быть независим от спортивных структур. "Он будет избираться из членов наблюдательного совета. На сегодня я председатель (набсовета РУСАДА), но как только будут приняты (зарегистрированы в Министерстве юстиции РФ) поправки в устав, я стану представителем Олимпийского комитета России и не смогу вновь избираться на этот пост", - рассказала она.

О требованиях WADA

Совет учредителей WADA 18 мая выдвинул РУСАДА четыре требования, которые необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным Кодексом. Одно из них касалось смены до 31 мая председателя наблюдательного совета по причине того, что Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации Олимпийского комитета России (ОКР) и потому не может считаться независимым лицом.