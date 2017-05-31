Тренер: легкоатлетка Ребрик очень ждала разрешения выступить под нейтральным флагом

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Чемпионка Европы 2012 года в метании копья Вера Ребрик очень ждала разрешения Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на участие в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом ТАСС заявил тренер спортсменки Ярослав Литвинов.

IAAF допустила россиянок Ксению Аксенову, Веру Ребрик и Веру Рудакову к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом.

"Это очень радостная для нас новость, которую мы очень ждали! Сегодня у Веры запланирована тренировка в 15:00, и она, думаю, будет совсем непохожа на предыдущие. Теперь мы будем еще лучше готовиться к чемпионату мира, где постараемся показать максимальный результат", - сказал Литвинов.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с 5 по 13 августа.