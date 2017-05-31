Строители "Волгоград-Арены" начали подъем вантовой кровли стадиона

ВОЛГОГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Строители "Волгоград-Арены" (генподрядчик АО "Стройтрансгаз" (СТГ) приступили в среду к подъему вантовой системы кровли на стадионе, который возводится в городе на Волге к чемпионату мира по футболу 2018 года в России, сообщила представитель компании - генподрядчика Мария Руденко.

"Сегодня начат подъем вантовой системы кровли на "Волгоград-Арене". Это первый в России стадион на 45 тысяч зрительских мест с подобной кровлей", - сказала Руденко.

Она уточнила, что вантовая система представляет собой конструкцию, по форме напоминающую велосипедное колесо. Она располагается над трибунами "Волгоград-Арены", футбольное поле при этом остается открытым.

Внешним контуром вантовой системы служит жесткое компрессионное кольцо стадиона. Внутренний контур - гибкий и смонтирован из стальных канатов (вант), контуры системы соединены между собой радиальными вантами. Общая протяженность используемых в конструкции вант составляет 12 км, они изготовлены из высокопрочной стали с пределом прочности 1570 МПа. Вес конструкции - около 2300 тонн.

"Подъем вантовой конструкции - это ювелирный процесс, он осуществляется при помощи гидравлической системы, которая включает 88 домкратов, 12 гидравлических маслостанций и маслопровод, - сказал директор строительства Серей Камин. - Управление процессом ведется посредством специального программного обеспечения и оборудования, включая пульты управления, которое доставлено на время монтажа из Франции. Работы выполняются под непосредственным контролем специалистов компании-проектировщика и завода- изготовителя вантовой системы".

К настоящему времени верхний ярус вантовой системы успешно поднят на высоту 28 метров. Установлено 44 г- консоли - металлоконструкции в форме буквы "Г" высотой 25 м, которые соединили верхний и нижний ярусы. После закрепления тросов верхнего яруса к компрессионному кольцу и переустановки гидравлического оборудования специалисты приступят к подъему всей вантовой системы в проектное положение до верхней отметки - 49,5 м. Впоследствии на вантовой системе и фермах над фойе специалисты смонтируют кровельное покрытие - прочную и устойчивую к перепадам температур эластичную мембрану.

О стадионе

"Волгоград-Арена" строится на месте демонтированного Центрального стадиона между Мамаевым курганом и правым берегом Волги. Этот стадион на 45 тысяч мест станет первым в России с кровлей из вантовых конструкций. Сумма контракта - 16,2 млрд рублей, срок окончания строительства - ноябрь 2017 года. После чемпионата мира "Волгоград-Арена" станет базой для местного футбольного клуба "Ротор-Волгоград".

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.