Полиция Подмосковья будет мгновенно получать данные системы 112 в ходе Кубка конфедераций

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Операторы единого экстренного номера 112 будут мгновенно передавать сообщения о подозрительных людях и автомобилях правоохранительным органам и муниципальным антитеррористическим комиссиям Московской области во время проведения Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Такие меры безопасности разработало Главное управление региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.

"Среди ключевых поручений главам муниципальных образований Московской области и председателям антитеррористических комиссий - ориентировать операторов системы-112 на незамедлительное информирование территориальных подразделений правоохранительных органов и аппаратов муниципальных антитеррористических комиссий по фактам сообщения граждан о лицах и транспортных средствах, вызывающих подозрение, а также о признаках подготовки к совершению террористических актов", - приводит агентство РИАМО сообщение ГУРБ Подмосковья.

Система-112 - это единая система взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации.

Ведомство также обязало глав муниципалитетов и председателей антитеррористических комиссий обеспечить работу систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и проверить эффективность взаимодействия операторов этих систем с правоохранительными структурами. Дополнительно к этому сотрудники управления будут помогать подмосковной полиции проверять гостиницы, хостелы, общежития, пансионаты и базы отдыха, чтобы обнаружить вероятных членов международных террористических организаций и их пособников.

ГУРБ Подмосковья также дало поручение руководителям центральных исполнительных органов власти в Подмосковье о проведении внеплановых проверок охраны и антитеррористической защищенности объектов спорта и транспортной инфраструктуры, которые будут задействованы при проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года.

Руководители и собственники объектов спорта пройдут инструктаж по обеспечению пропускного режима, запрета на проникновение посторонних лиц и въезда транспортных средств без предварительной проверки, а также проноса оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Инструктаж также пройдут водители и кондукторы, а в общественном транспорте будут регулярно звучать обращения к пассажирам о соблюдении бдительности. Отмечается, что усиленные меры безопасности на объектах инфраструктуры, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, ГУРБ области вводит по указу президента РФ от 9 мая 2017 года.

Кубок конфедераций и ЧМ-2018

Кубок конфедераций пройдет в столице и других городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.