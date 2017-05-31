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Полиция Подмосковья будет мгновенно получать данные системы 112 в ходе Кубка конфедераций

Спорт
31 мая, 12:03 дата обновления: 31 мая, 12:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Система-112 - это единая система взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Операторы единого экстренного номера 112 будут мгновенно передавать сообщения о подозрительных людях и автомобилях правоохранительным органам и муниципальным антитеррористическим комиссиям Московской области во время проведения Кубка конфедераций по футболу 2017 года. Такие меры безопасности разработало Главное управление региональной безопасности (ГУРБ) Подмосковья.

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"Среди ключевых поручений главам муниципальных образований Московской области и председателям антитеррористических комиссий - ориентировать операторов системы-112 на незамедлительное информирование территориальных подразделений правоохранительных органов и аппаратов муниципальных антитеррористических комиссий по фактам сообщения граждан о лицах и транспортных средствах, вызывающих подозрение, а также о признаках подготовки к совершению террористических актов", - приводит агентство РИАМО сообщение ГУРБ Подмосковья.
Система-112 - это единая система взаимодействия экстренных оперативных служб при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации.

Ведомство также обязало глав муниципалитетов и председателей антитеррористических комиссий обеспечить работу систем видеонаблюдения в местах массового пребывания людей и проверить эффективность взаимодействия операторов этих систем с правоохранительными структурами. Дополнительно к этому сотрудники управления будут помогать подмосковной полиции проверять гостиницы, хостелы, общежития, пансионаты и базы отдыха, чтобы обнаружить вероятных членов международных террористических организаций и их пособников.

ГУРБ Подмосковья также дало поручение руководителям центральных исполнительных органов власти в Подмосковье о проведении внеплановых проверок охраны и антитеррористической защищенности объектов спорта и транспортной инфраструктуры, которые будут задействованы при проведении Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года.

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Руководители и собственники объектов спорта пройдут инструктаж по обеспечению пропускного режима, запрета на проникновение посторонних лиц и въезда транспортных средств без предварительной проверки, а также проноса оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Инструктаж также пройдут водители и кондукторы, а в общественном транспорте будут регулярно звучать обращения к пассажирам о соблюдении бдительности. Отмечается, что усиленные меры безопасности на объектах инфраструктуры, задействованных в проведении чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, ГУРБ области вводит по указу президента РФ от 9 мая 2017 года.

Кубок конфедераций и ЧМ-2018

Кубок конфедераций пройдет в столице и других городах России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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