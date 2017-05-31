Исинбаева приветствовала решение IAAF о допуске еще трех российских легкоатлетов

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Исинбаева приветствовала решение IAAF о допуске еще трех российских легкоатлетовСпорт 31 мая, 12:06
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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приветствовала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) допустить еще трех российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в статусе нейтрального спортсмена. Об этом Исинбаева заявила ТАСС.
В среду IAAF допустила чемпионку Европы - 2012 в метании копья Веру Ребрик, чемпионку Европы - 2010 в эстафете 4х400 м Ксению Аксенову и барьеристку Веру Рудакову к участию в международных соревнованиях под нейтральным флагом. Ранее IAAF позволила соревноваться под нейтральным флагом еще нескольким российским легкоатлетам, в том числе чемпионам мира Сергею Шубенкову и Марии Ласицкене.
"Радует, что наши спортсмены начинают возвращаться на международный уровень, начинают выступать и побеждать. Например, Мария Ласицкене победила в Юджине с прекрасным результатом (2,03 м). Пользуясь случаем, хочу ее поздравить", - заявила Исинбаева.
На прошлой неделе Ласицкене победила в соревнованиях в прыжках в высоту с лучшим результатом сезона в мире на этапе "Бриллиантовой лиги" в американском Юджине.