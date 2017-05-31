Выступление московского ФК "Торпедо" в прошедшем сезоне признано удовлетворительным

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Выступление московского ФК "Торпедо" в прошедшем сезоне признано удовлетворительнымСпорт 31 мая, 12:18
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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Выступление московского футбольного клуба "Торпедо" в прошедшем сезоне признано удовлетворительным. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Александр Тукманов.
Накануне состоялась встреча руководства клуба, на котором были подведены итоги сезона.
"Встреча прошла в рабочем порядке, поблагодарили команду за проделанную работу. Со стороны руководства выступление команды в прошедшем сезоне было признано удовлетворительным. У главного тренера (Виктора) Булатова завершился контракт, он принял решение уйти. Имя нового наставника команды объявим в ближайшее время", - сказал Тукманов.
В сезоне-2016/17 "Торпедо" заняло третье место в первенстве зоны "Центр" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).