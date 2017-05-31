Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Выступление московского ФК "Торпедо" в прошедшем сезоне признано удовлетворительным

Спорт
31 мая, 12:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Накануне состоялась встреча руководства клуба, на котором были подведены итоги сезона

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Тукманов

Александр Тукманов

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Выступление московского футбольного клуба "Торпедо" в прошедшем сезоне признано удовлетворительным. Об этом ТАСС сообщил президент клуба Александр Тукманов.

Накануне состоялась встреча руководства клуба, на котором были подведены итоги сезона.

"Встреча прошла в рабочем порядке, поблагодарили команду за проделанную работу. Со стороны руководства выступление команды в прошедшем сезоне было признано удовлетворительным. У главного тренера (Виктора) Булатова завершился контракт, он принял решение уйти. Имя нового наставника команды объявим в ближайшее время", - сказал Тукманов.

В сезоне-2016/17 "Торпедо" заняло третье место в первенстве зоны "Центр" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Роман Нойштедтер
10
Футболисты Акинфеев и Нойштедтер проводят первую тренировку в Австрии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Газпром" получил от Минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
2
Гидрометцентр предупредил об очередном усилении ветра в Москве
3
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
4
СМИ: в Кабуле при взрыве в посольском квартале погибли десятки человек
5
Захарова просит Кадырова пригласить в Чечню журналиста, задавшего вопрос про ЛГБТ
6
Путин снял ограничения на найм турецких работников
7
Замглавы Федерального казначейства арестован по делу о мошенничестве
Темы дня
Загрузка...
Реклама