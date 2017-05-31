Газзаев считает неудовлетворительной ситуацию с развитием массового спорта в ряде регионов

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев ("Справедливая Россия") поддерживает усилия Минспорта по развитию массового спорта в стране, но вместе с тем считает, что не во всех российских регионах ситуация в этой области представляется удовлетворительной.

Накануне министр спорта РФ Павел Колобков, выступая перед членами комитета Совфеда по социальной политике с докладом по вопросу "О развитии массового спорта в РФ", указал на важность федеральной целевой программы на 2016-2020 гг., ориентированной на развитие массового спорта, развитие региональных центров, строительство малобюджетных спортивных объектов, футбольных полей.

"Я в целом поддерживаю усилия нашего профильного министерства по развитию массового спорта в стране, - заявил Газзаев сегодня корр. ТАСС. - Действительно, сделано уже многое - открываются ФОКи, бассейны, крытые катки". По его оценке, число граждан, регулярно занимающихся спортом, увеличивается, а здоровый образ жизни входит в моду.

"Однако не во всех регионах ситуация представляется мне радужной", - признался парламентарий. В качестве примера он привел город Северодвинск, который посетил во время своей недавней служебной командировки. "Я пришел в ужас от состояния футбольных полей в городе. Такое ощущение, что вернулся в 90-е годы, когда дети были вынуждены играть чуть ли не на гравии, рискуя собственным здоровьем", - констатировал политик.

В этой связи Газзаев напомнил о вынесенном на рассмотрение Госдумы в конце апреля законопроекте депутатов фракции "Справедливая Россия", которым предлагалось стимулировать занятия граждан спортом за счет компенсации расходов на них. Инициативой предусматривалось, что работнику оплачивается 75% стоимости расходов от посещения тренировок в фитнес-клубах (50% - за счет работодателя, 25% - за счет средств федерального бюджета). Проект был отклонен нижней палатой в первом чтении.

"С нашей точки зрения, это абсолютно своевременный закон, направленный именно на пропаганду и поддержку массового спорта. Ведь многие спортивные объекты, построенные за последнее время, стоят закрытыми из-за отсутствия у людей возможности оплатить абонемент", - указал Газзаев. Он призвал Минспорта и коллег, предоставляющих в Госдуме парламентское большинство, "чаще прислушиваться к нашим ("Справедливой России") предложениям". По его словам, в этом случае "реализация целевой программы развития спорта до 2020 года станет в разы успешнее" "и от этого выиграют абсолютно все граждане России".