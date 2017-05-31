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ВФЛА: IAAF отказала в допуске 28 россиянам из-за отсутствия должного тестирования

Спорт
31 мая, 13:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

В среду было объявлено о допуске к международным стартам под нейтральным флагом российских легкоатлеток Аксеновой, Ребрик и Рудаковой, при этом заявки 28 спортсменов из России были отклонены

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© EPA/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Международная федерация легкоатлетических ассоциаций (IAAF) отказала в допуске к международным стартам 28 российским спортсменам из-за того, что они, по ее мнению, не сдали должное количество допинг-тестов. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Александр Паркин.

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В среду было объявлено о допуске к международным стартам под нейтральным флагом российских легкоатлеток Ксении Аксеновой, Веры Ребрик и Веры Рудаковой, при этом заявки 28 спортсменов из России были отклонены. На сегодня отказ в участии в международных турнирах в общей сложности получили 45 российских атлетов.

"Среди этих 28 спортсменов есть ветераны, это особенно обидно, их могли бы и допустить. Недопуск связан с отсутствием должного количества допинг-тестирований. Нас (ВФЛА) беспокоит вопрос восстановления РУСАДА, мы надеемся, что организация будет восстановлена в правах и тестирование будет у нас на должном уровне", - сказал Паркин.

"Лично мне очень обидно, что отказали в допуске Михаилу Виноградову. Это ветеран и тренер, который работал за границей. Он активный участник движения за чистый спорт", - отметил собеседник ТАСС.

На вопрос, не кажется ли ему, что IAAF слишком долго рассматривает заявки российских спортсменов на допуск к международным стартам, Паркин ответил: "Мы каждую неделю надоедаем им, чтобы они ускорили процесс допуска. Движение есть, но хочется быстрее. Пока как есть".

IAAF приняла решение на время лишения членства Всероссийской федерации легкой атлетики в этой организации разрешить российским спортсменам, удовлетворяющим ее критериям, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

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