Вопрос сроков восстановления ВФЛА будет главным на встрече с рабочей группой IAAF 13 июня

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Рабочая группа Международной федерации легкоатлетических ассоциаций (IAAF) посетит Москву 13 июня, основным вопросом для обсуждения будут сроки восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ВФЛА Александр Паркин.

"Рабочая группа по восстановлению ВФЛА прибудет к нам 13 числа, на встречу с ней мы пригласим министерство спорта, Следственный комитет, инициативную группу движения "За чистый спорт". Главный вопрос - время и форматы восстановления, потому что по срокам восстановления есть определенные критерии в уставе IAAF, но они, правда, их пока умалчивают. Это надо обсуждать", - сказал Паркин.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Ричарда Паунда, поводом для этого стали обвинения Виталия и Юлии Степановых в фильмах немецкого телеканала ARD о якобы имеющейся в России системе применения допинга легкоатлетами. Для восстановления российской организации IAAF создала специальную рабочую группу (инспекционную комиссию), которую возглавляет Руне Андерсен.

На время отстранения ВФЛА IAAF разрешила ряду российских спортсменов, удовлетворяющих критериям организации, выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.