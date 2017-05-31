Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ВФСО "Динамо" заявило, что не участвует в управлении одноименного хоккейного клуба

Спорт
31 мая, 13:19 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что команда "Динамо-Балашиха", которая является фарм-клубом московского "Динамо", может прекратить свое существование из-за тяжелого финансового положения

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" не принимает участия в управлении АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФСО "Динамо".

Смотрите также
Хоккеисты "Динамо"

ВФСО "Динамо" будет добиваться большей прозрачности от динамовских клубов

Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что команда "Динамо-Балашиха", которая является фарм-клубом московского "Динамо", может прекратить свое существование из-за тяжелого финансового положения. А закрытие команды планируется Центральным советом ВФСО "Динамо", в случае смены руководства клуба в ближайшее время.

"ВФСО "Динамо" не участвовало в управлении АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", представители общества в совете директоров отсутствуют. Единственным руководителем клуба, единолично управляющим и ответственным за экономическое положение клуба, в настоящий момент является Андрей Сафронов. Результатом его управления стали серьезные финансовые проблемы, включая налоговую задолженность и задержки по заработной плате игроков, тренеров и персонала клуба", - говорится в заявлении пресс- службы общества.

"Динамо-Балашиха", выступающее в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), в сезоне-2016/17 стало обладателем Кубка Братины, в финале плей-офф ВХЛ одержав победу над "Торпедо" из Усть- Каменогорска.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: премьеру, экс-премьеру и спикеру парламента Черногории запрещен въезд в РФ
2
Гидрометцентр предупредил об очередном усилении ветра в Москве
3
Корабли ВМФ РФ запустили крылатые ракеты по объектам ИГ у Пальмиры
4
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
5
Путин снял часть экономических ограничений в отношении Турции
6
Сергей Собянин: выход из программы реновации открыт
7
МЧС Подмосковья предупреждает о шквалистом ветре в регионе
Темы дня
Загрузка...
Реклама