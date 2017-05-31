ВФСО "Динамо" заявило, что не участвует в управлении одноименного хоккейного клуба

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" не принимает участия в управлении АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ВФСО "Динамо".
Ранее в некоторых СМИ появилась информация, что команда "Динамо-Балашиха", которая является фарм-клубом московского "Динамо", может прекратить свое существование из-за тяжелого финансового положения. А закрытие команды планируется Центральным советом ВФСО "Динамо", в случае смены руководства клуба в ближайшее время.
"ВФСО "Динамо" не участвовало в управлении АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо", представители общества в совете директоров отсутствуют. Единственным руководителем клуба, единолично управляющим и ответственным за экономическое положение клуба, в настоящий момент является Андрей Сафронов. Результатом его управления стали серьезные финансовые проблемы, включая налоговую задолженность и задержки по заработной плате игроков, тренеров и персонала клуба", - говорится в заявлении пресс- службы общества.
"Динамо-Балашиха", выступающее в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), в сезоне-2016/17 стало обладателем Кубка Братины, в финале плей-офф ВХЛ одержав победу над "Торпедо" из Усть- Каменогорска.