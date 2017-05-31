Церемония вручения памятных медалей Олимпийских игр 2014 года прошла в Москве

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Церемония вручения памятных медалей зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2014 года в Сочи состоялась в Москве, передает корр. ТАСС с места событий.
В среду в столице свою работу начал ХIII Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. В его рамках состоялась церемония вручения памятных медалей "XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в Сочи". Награды получили компании, которые принимали активное участие в подготовке и проведении соревнований.
В церемонии приняли участие председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев, первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и генеральный директор АНО "Форум "Спортивная держава" Алексей Степанов.
XIII Международный конгресс индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха проходит в Москве с 31 мая по 2 июня. Целью мероприятия является содействие динамичному развитию отечественной индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха, обеспечение комплексного и системного подхода к решению ключевых задач отрасли.