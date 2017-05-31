Макарова не сумела выйти в третий круг Roland Garros

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российская теннисистка Екатерина Макарова проиграла украинке Лесе Цуренко в матче второго круга Roland Garros (призовой фонд - более €36 млн), второго в сезоне турнира серии Большого шлема.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:2 в пользу украинской спортсменки. Во втором сете Макарова взяла медицинский перерыв из-за проблем с ногой.
В первом круге турнира Макарова обыграла первую "ракетку" мира немку Ангелик Кербер, став первой теннисисткой в истории, которая победила первый номер "посева" в стартовом раунде Открытого чемпионата Франции.
В третьем круге Цуренко встретится с латвийской теннисисткой Еленой Остапенко, которая была сильнее олимпийской чемпионки - 2016 пуэрториканки Моники Пуиг.
Открытый чемпионат Франции завершится 11 июня.