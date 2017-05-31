Аксенов возглавил молодежную команду ЦСКА

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Андрей Аксенов назначен новым старшим тренером молодежной команды столичного ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.
ЦСКА занял второе место в молодежном первенстве России, уступив два очка московскому "Спартаку".
Аксенов с 2007 года работает тренером в школе ЦСКА. Дважды его команды становились чемпионами Москвы, а также завоевали серебряные и бронзовые медали на различных международных турнирах.
Аксенов выпустил из школы таких футболистов, как Александр Головин и Федор Чалов.