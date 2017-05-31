Юрий Семин и юные футболисты заложили Всероссийский парк "Локобол" в Москве

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Главный тренер столичного "Локомотива" Юрий Семин и молодые футболисты заложили Всероссийский парк "Локобол" в Москве, передает с места событий корреспондент ТАСС.
В среду на стадионе "Локомотив-Перово" состоялись решающие игры московского этапа фестиваля. Сразу после церемонии награждения главный тренер столичного "Локомотива" Юрий Семин, бывший игрок железнодорожников Дмитрий Сенников и капитаны детских команд заложили Всероссийский парк "Локобол".
Были посажены "Золотые деревца" в честь побед железнодорожников в чемпионатах России и "Хрустальные" - в честь завоевания командой Кубков России. Также наставник красно-зеленых посадил собственное именное дерево.
Подобные акции уже состоялись во многих городах, где проходят турниры "Локобола". Свои именные деревья во Всероссийском парке "Локобол" будут иметь около 2000 молодых игроков.
"Локомотив" в сезоне-2016/17 выиграл Кубок России, а в чемпионате страны занял восьмое место. Главным тренером команды является 70-летний Юрий Семин. В молодежном первенстве России юные игроки "Локомотива" стали пятыми.