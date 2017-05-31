Главный тренер ФК "Авангард" Беляев продолжит работу в следующем сезоне

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тренерский штаб курского футбольного клуба "Авангард" во главе с Игорем Беляевым продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.
В сезоне-2016/17 "Авангард" занял первое место в первенстве зоны "Центр" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышел в Футбольную национальную лиге (ФНЛ).
"Тренерский штаб продолжит свою работу. 7 июня команда выходит из отпуска и проведет десятидневный сбор у себя на базе. Руководством клуба решаются финансовые вопросы, ведутся переговоры со спонсором", - сказал пресс-атташе курского клуба Сергей Хрипков.
18 мая клуб получил лицензию для выступления в ФНЛ.