Главный тренер ФК "Авангард" Беляев продолжит работу в следующем сезоне

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тренерский штаб курского футбольного клуба "Авангард" во главе с Игорем Беляевым продолжит работу с командой в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

В сезоне-2016/17 "Авангард" занял первое место в первенстве зоны "Центр" Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) и вышел в Футбольную национальную лиге (ФНЛ).

"Тренерский штаб продолжит свою работу. 7 июня команда выходит из отпуска и проведет десятидневный сбор у себя на базе. Руководством клуба решаются финансовые вопросы, ведутся переговоры со спонсором", - сказал пресс-атташе курского клуба Сергей Хрипков.

18 мая клуб получил лицензию для выступления в ФНЛ.