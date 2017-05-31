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Колобков выступил с докладом перед сенаторами Совета Федерации

Спорт
31 мая, 14:13 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В своем выступлении министр спорта РФ отметил, что количество систематически занимающихся спортом в России за девять лет выросло более чем в два раза

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МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Министр спорта РФ Павел Колобков выступил на пленарном заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа с докладом по вопросу "О развитии массового спорта в Российской Федерации". Заседание состоялось в среду.

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В своем выступлении Колобков отметил, что количество систематически занимающихся спортом в России за девять лет выросло более чем в два раза. "По итогам 2016 года министерство достигло всех основных контрольных показателей, установленных в госпрограмме. В России систематически занимается физической культурой и спортом 34,2% населения, а это более 46,5 млн человек. В лидерах Краснодарский край, Белгородская область, Республика Татарстан, Кемеровская область, Республика Дагестан, а также хочется отметить Чувашскую Республику, Ямало-Ненецкий автономный округ, Астраханскую область - все имеют более 40%", - отметил министр.

"Для сравнения, в 2008 году, когда было создано Министерство спорта, только 22 миллиона граждан вели спортивный образ жизни, это менее 16 процентов населения. В целом имеются все предпосылки к выполнению ключевого индикатора нашей государственной программы - к 2020 году не менее 40 процентов населения страны (более 60 млн человек) будут регулярно заниматься физкультурой и спортом", - рассказал глава Министерства спорта.

Также он обратил внимание на то, что повышается количество участников комплекта ГТО - в прошлом году к сдаче норм приступили 1,6 млн человек. Кроме того, по словам министра, в 2016 году в спортивных мероприятиях в России приняли участие около 23 млн человек. Сейчас идет активное развитие и корпоративных видов спорта.

Рассказывая о спортивной инфраструктуре, глава ведомства заявил, что в России имеется 291 тысяча спортивных объектов, из которых 77% принадлежат муниципалитетам. Колобков отметил, что частные инвесторы неактивно вкладываются в спортивную инфраструктуру, но Министерство спорта рассчитывает на механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) с точки зрения строительства и последующей эксплуатации возведенных объектов. "На реализацию мероприятий ГЧП в 2018-2020 годах планируем выделить 750 миллионов рублей", - отметил министра спорта.

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