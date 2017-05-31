Тренер вратарей сборной России: Акинфеев должен полностью восстановиться через пару дней

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 31 мая. /Спец. корр. ТАСС Антон Рассказов/. Вратарь и капитан сборной России по футболу Игорь Акинфеев должен полностью восстановиться через пару дней. Об этом журналистам заявил тренер вратарей национальной команды Гинтарас Стауче.

Акинфеев из-за проблем с пяткой пропустил начало сбора команды в Австрии и присоединился к ней 29 мая. В среду голкипер тренировался по индивидуальной программе.

"Его состояние улучшается. Он выполняет (на тренировке - прим. ТАСС) почти все, что нужно. Еще пару дней - и он будет готов", - оценил состояние Акинфеева Стауче после тренировки команды.

Сборная будет готовиться к Кубку конфедераций в Австрии до 3 июня, после чего отправится в Будапешт, где 5 июня проведет товарищеский матч с командой Венгрии. Следующий контрольный поединок с участием сборной России состоится в Москве 9 июня - она сыграет с командой Чили.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сразится с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).