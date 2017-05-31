Карякин потерял две позиции в рейтинге FIDE, Крамник сохранил третью строчку

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Сергей Карякин опустился с 9-й на 11-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
В активе Карякина 2781 очко. Другой российский шахматист Владимир Крамник сохранил третью строчку (2808). Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2832), вторым идет американец Уэсли Со (2812).
В первой тройке женского рейтинга изменений не произошло. По-прежнему на первом месте находится китаянка Хоу Ифань, на втором - ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь, на третьем - украинка Анна Музычук. Лучшая из россиянок Катерина Лагно поднялась на седьмую строчку, обойдя в рейтинге соотечественницу Александру Костенюк (8-е место).