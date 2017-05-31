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Дзюба готов рассмотреть предложения от европейских клубов

Спорт
31 мая, 15:04 UTC+3 НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Футболист "Зенита" заявил, что никогда не говорил, что не хочет уезжать в Европу

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

© Валерий Шарифулин/ТАСС

НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 31 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба готов рассмотреть предложения выступать в Европе. Об этом игрок заявил журналистам.

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"Я никогда не говорил, что не хочу уезжать из России в Европу, будут предложения - буду рассматривать, а пока об этом говорить смысла нет, - сказал 28-летний игрок. - Мечтать о чем-то, говорить хочу быть там-то или там-то, это не мое; мечты мечтами, а реальность реальностью. Будут конкретные предложения - буду рассматривать. Никогда не говорил, что не хочу уехать в Европу".

Права на Дзюба с 2006 по 2015 год принадлежали московскому "Спартаку", за который он провел 126 игр (26) голов. В этот период он также выступал на правах аренды за "Томь" и "Ростов". В 2015 году форвард перешел в "Зенит" (56 матчей, 28 голов).

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