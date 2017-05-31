Дзюба готов рассмотреть предложения от европейских клубов

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НОЙШТИФТ-ИМ-ШТУБАЙТАЛЬ /Австрия/, 31 мая. /Спец. корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба готов рассмотреть предложения выступать в Европе. Об этом игрок заявил журналистам.
"Я никогда не говорил, что не хочу уезжать из России в Европу, будут предложения - буду рассматривать, а пока об этом говорить смысла нет, - сказал 28-летний игрок. - Мечтать о чем-то, говорить хочу быть там-то или там-то, это не мое; мечты мечтами, а реальность реальностью. Будут конкретные предложения - буду рассматривать. Никогда не говорил, что не хочу уехать в Европу".
Права на Дзюба с 2006 по 2015 год принадлежали московскому "Спартаку", за который он провел 126 игр (26) голов. В этот период он также выступал на правах аренды за "Томь" и "Ростов". В 2015 году форвард перешел в "Зенит" (56 матчей, 28 голов).