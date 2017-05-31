Усиленные меры безопасности будут введены на Кубани на время проведения Кубка конфедераций

КРАСНОДАР, 31 мая. /ТАСС/. Власти Кубани на период проведения Кубка конфедераций по футболу усилят меры безопасности. В частности, с 1 июня по 12 июля будет действовать особый порядок проведения не связанных со спортом массовых мероприятий, сообщила в среду пресс-служба администрации Краснодарского края.

"На время проведения Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года в Краснодарском крае будут усилены меры безопасности. Соответствующее постановление подписал губернатор Вениамин Кондратьев", - отмечается в сообщении властей региона.

Решением властей края все митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные со спортивными событиями, должны проводиться только в специально отведенных местах в промежуток с 9:00 мск до 13:00 мск, а число участников не может превышать 100 человек.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Также эти ограничения введут во время чемпионата мира по футболу, они будут действовать с 25 мая по 25 июля 2018 года.

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