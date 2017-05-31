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Иск Белоруссии к Международной федерации каноэ может составить более €500 тыс.

Спорт
31 мая, 15:32 UTC+3 МИНСК /Корр. ТАСС, Юрий Шамшур

15 июля 2016 года ICF вынесла решение, согласно которому мужская сборная Белоруссии была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро

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МИНСК, 31 мая. /Корр. ТАСС Юрий Шамшур/. Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии обратится с судебным иском к Международной федерации каноэ (ICF) в случае отказа ее представителей признать претензии белорусской стороны и выплатить компенсацию в размере 400-500 тыс. Об этом заявил ТАСС генеральный секретарь НОК Белоруссии Анатолий Котов.

"Сумма претензий составляет 400-500 тыс. Но иск может быть гораздо большим, если нам не заплатят быстро и полюбовно", - отметил представитель НОК республики.

Котов сообщил, что ранее белорусская сторона направила в ICF предложение компенсировать затраты и моральный ущерб в связи с отстранением мужской команды по гребле на байдарках и каноэ от участия в Олимпийских играх в Рио-де- Жанейро. "Будем ждать официального ответа, несмотря на то, что представители Международной федерации через прессу заявили об отказе пойти нам навстречу", - сказал генеральный секретарь НОК.

15 июля 2016 года ICF вынесла решение, согласно которому мужская сборная Белоруссии была отстранена на год от всех международных соревнований, включая Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. В апреле 2016 года французская полиция провела обыски в лагере белорусской сборной, в результате которых были конфискованы различные запрещенные медицинские препараты. Кроме того, в допинг- пробах пяти членов белорусской сборной был обнаружен мельдоний. В результате расследования Антидопинговое агентство Франции закрыло расследование в отношении белорусских гребцов.

В январе нынешнего года Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял однолетнее отстранение с мужской сборной Белоруссии, наложенное ICF. Отмечалось, что суд удовлетворил апелляцию белорусской стороны из-за недостаточных доказательств вины со стороны ICF.

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