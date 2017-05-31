Конвенция "СпортАккорд" в 2018 году пройдет в Бангкоке

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Конвенция объединения международных спортивных организаций "СпортАккорд" в 2018 году пройдет в Бангкоке. Об этом сообщает портал Insidethegames.
Мероприятие пройдет с 15 по 20 апреля следующего года. В 2017 году конвенция проходила в датском Орхусе.
Международная организация "СпортАккорд" была основана 21 апреля 1967 года в Лозанне. На тот момент в ее состав вошли 26 спортивных федераций. Деятельность организации направлена на обмен знаниями и передовым опытом в сфере этики и социальной ответственности международного спортивного движения, а также взаимодействия спорта и бизнес-сообщества.