Радик Шаймиев назначен президентом футбольного клуба "Рубин"

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет казанского футбольного клуба "Рубин" утвердил Радика Шаймиева на посту президента клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

На заседании совета под председательством бывшего президента клуба Ильсура Метшина, который объявил об уходе со своего поста ранее в среду, кандидатура Шаймиева была утверждена единогласно.

Шаймиев возглавляет компанию "Нира-Экспорт", являясь также членом совета директоров ГК "ТАИФ". ГК "ТАИФ" - частный холдинг, который контролирует около 96% химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана.

В сезоне-2016/17 "Рубин" занял девятое место в чемпионате России.