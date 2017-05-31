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Радик Шаймиев назначен президентом футбольного клуба "Рубин"

Спорт
31 мая, 15:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

На заседании совета под председательством бывшего президента клуба Ильсура Метшина, который объявил об уходе со своего поста ранее в среду, кандидатура Шаймиева была утверждена единогласно

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Болельщики "Рубина"

Болельщики "Рубина"

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Наблюдательный совет казанского футбольного клуба "Рубин" утвердил Радика Шаймиева на посту президента клуба. Об этом сообщает пресс-служба "Рубина".

На заседании совета под председательством бывшего президента клуба Ильсура Метшина, который объявил об уходе со своего поста ранее в среду, кандидатура Шаймиева была утверждена единогласно.

Шаймиев возглавляет компанию "Нира-Экспорт", являясь также членом совета директоров ГК "ТАИФ". ГК "ТАИФ" - частный холдинг, который контролирует около 96% химической, нефтехимической  и нефтегазоперерабатывающей отраслей Татарстана. 

В сезоне-2016/17 "Рубин" занял девятое место в чемпионате России.

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