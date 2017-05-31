Билеты на "Большую московскую регату" будут бесплатными

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Входные билеты на соревнования по гребле "Большая московская регата" будут бесплатно раздаваться на входе. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Буздаков.

"Билеты будут выдаваться бесплатно на входе. "Матч ТВ" будет показывать прямую трансляцию на тематическом канале", - сказал он.

"Организацией занималась наша дирекция, - отметил Буздаков. - Деньги выделялись из бюджета Москвы и федерального бюджета на встречу участников, их проживание, медицинское обслуживание, подготовку канала, информационную кампанию и многое другое".

"Большая московская регата" пройдет на Гребном канале "Крылатское" в Москве 2-4 июня. В этом году в регате примут участие команды Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ганы, Грузии, Казахстана, Латвии, Македонии, Молдавии, Узбекистана, Эстонии и России.

"На то, кто к нам приезжает, влияет уровень выступающих команд. Как только нам удастся выйти на уровень топ-сборных, то другие команды будут по-другому смотреть на наши соревнования и будут хотеть выйти с нами на старт. Сейчас мы не можем похвастаться хорошими результатами", - отметил президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион Алексей Свирин.

"Также, может быть, влияет отсутствие призового фонда. На данный момент мы не имеем возможности учредить призовые, но активно над этим работаем. Может быть, на следующий год получится, мы хотели решить этот вопрос в этом году, но не получилось. Думаю, в ближайшее четырехлетие мы сможем найти спонсоров и сможем привлечь внимание публики", - добавил глава федерации.