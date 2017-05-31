Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Билеты на "Большую московскую регату" будут бесплатными

Спорт
31 мая, 16:03 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Соревнования пройдут на Гребном канале "Крылатское" в Москве 2-4 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Входные билеты на соревнования по гребле "Большая московская регата" будут бесплатно раздаваться на входе. Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель генерального директора Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий города Москвы Александр Буздаков.

"Билеты будут выдаваться бесплатно на входе. "Матч ТВ" будет показывать прямую трансляцию на тематическом канале", - сказал он.

"Организацией занималась наша дирекция, - отметил Буздаков. - Деньги выделялись из бюджета Москвы и федерального бюджета на встречу участников, их проживание, медицинское обслуживание, подготовку канала, информационную кампанию и многое другое".

"Большая московская регата" пройдет на Гребном канале "Крылатское" в Москве 2-4 июня. В этом году в регате примут участие команды Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ганы, Грузии, Казахстана, Латвии, Македонии, Молдавии, Узбекистана, Эстонии и России.

"На то, кто к нам приезжает, влияет уровень выступающих команд. Как только нам удастся выйти на уровень топ-сборных, то другие команды будут по-другому смотреть на наши соревнования и будут хотеть выйти с нами на старт. Сейчас мы не можем похвастаться хорошими результатами", - отметил президент Федерации гребного спорта России, олимпийский чемпион Алексей Свирин.

"Также, может быть, влияет отсутствие призового фонда. На данный момент мы не имеем возможности учредить призовые, но активно над этим работаем. Может быть, на следующий год получится, мы хотели решить этот вопрос в этом году, но не получилось. Думаю, в ближайшее четырехлетие мы сможем найти спонсоров и сможем привлечь внимание публики", - добавил глава федерации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Посольство РФ: попытки черногорских СМИ формировать черные списки недостоверны
2
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон грата
3
МЧС распространило экстренное предупреждение о сильном ветре и грозе в Москве
4
Песков не считает нужным комментировать высказывания своей дочери Елизаветы в соцсетях
5
"Газпром" получил от минюста Украины постановление об аресте акций "Газтранзита"
6
Суд вынесет решение по иску Усманова о защите чести и достоинства к Навальному
7
Премьер Молдавии объяснил высылку российских дипломатов национальными интересами
Темы дня
Загрузка...
Реклама