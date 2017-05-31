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Скамья с зарядкой для мобильных в виде футбольных ворот установлена в Сочи

Спорт
31 мая, 16:23 UTC+3 СОЧИ /Корр. ТАСС, Татьяна Полинюк

Лавочка оборудована четырьмя USB разъемами, благодаря которым можно зарядить любое мобильное устройство

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СОЧИ, 31 мая. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Необычного дизайна скамья, стилизованная под футбольные ворота и с урной в виде мяча, установлена на площади у мэрии Сочи. Подарок городу в преддверии Кубка конфедераций сделали местные предприниматели, в дополнение закрепив на конструкции солнечные батареи и устройство для зарядки мобильных телефонов, сообщил ТАСС заместитель начальника управления молодежной политики администрации города Вахтанг Хикландзе.

"Изначально идея создания скамьи в футбольной тематике принадлежала молодежным активистам, хотелось украсить родной город чем-то необычным и в тоже время своевременным, так и придумали, что это будет скамья-зарядка", - рассказал Хикландзе.

Лавочка оборудована четырьмя USB разъемами, благодаря которым можно зарядить любое мобильное устройство, а солнечные панели с аккумулятором позволят заряжать мобильные устройства даже ночью и в плохую погоду.

"Срок службы оборудования 10-12 лет, так что лавочка прослужит долго. Нашим проектом уже заинтересовалась Москва и Казань, где также пройдут матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу", - рассказал ТАСС генеральный директор компании-производителя "ОптиЛайт".

Второй такой же полезный арт-объект в скором времени появится в Адлерском районе курорта Сочи. Установить ее решили также в центре, где между матчами на стадионе "Фишт" будут отдыхать футбольные болельщики.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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