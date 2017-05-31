FISA не стала уменьшать сумму за дополнительное тестирование российских гребцов

Президент Молдавии возложил вину за высылку молдавских дипломатов на правительствоМеждународная панорама 31 мая, 17:11
Петербургский международный экономический форум. ДосьеБиографии и справки 31 мая, 17:06
Москва примет "Финал четырех" баскетбольной Евролиги-2019Спорт 31 мая, 16:54
Медведев: желание Ковальчука играть на ОИ является предпосылкой к контракту со СКАСпорт 31 мая, 16:53
История ПМЭФ. ДосьеБиографии и справки 31 мая, 16:53
Александр Карелин презентовал спортивную программу ПМЭФ-2017Спорт 31 мая, 16:45
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон гратаПолитика 31 мая, 16:39
Крупнейшие сделки на ПМЭФ. ДосьеБиографии и справки 31 мая, 16:34
Матвиенко: "разбор полетов" по шквалу в Москве нужен для избежания подобных ЧС в будущемОбщество 31 мая, 16:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Международная федерация гребного спорта (FISA) не стала уменьшать сумму в 50 тысяч евро, которую она потребовала на дополнительное антидопинговое тестирование российских спортсменов. Об этом журналистам сообщил президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.
15 марта FISA на своем официальном сайте опубликовала заявление, в котором говорится о том, что она запросила у ФГСР €50 тыс. для дополнительной проверки допинг-проб российских спортсменов. Позднее Свирин рассказал, что ФГСР отправила письмо в FISA с предложением указать, как конкретно будут тратиться деньги.
"Недавно мы общались с руководством FISA, подготовили формат договора по этому вопросу. Получили ответ, что до чемпионата мира мы можем урегулировать этот вопрос, но отсрочили до мирового первенства. Мы не получили согласие от FISA на предложение уменьшить эту сумму, они говорят, что в любом случае необходимо дополнительно тестировать российских спортсменов за 50 тысяч", - сказал Свирин.
"Тестирования идут и так - на первом этапе Кубка мира всех наших спортсменов тестировали с утра до вечера, сейчас к нам больше внимания, чем раньше. Объем допинг-проб спортсменов определен, FISA не может за свой счет увеличить количество тестирований в России в ущерб другим странам. Если увеличивается количество тестируемых россиян, то на это нужны дополнительные средства, поэтому в этом году нам надо решить вопрос с платежом FISA и понять, как компенсировать эту сумму", - добавил глава федерации.