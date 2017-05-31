Медведев: желание Ковальчука играть на ОИ является предпосылкой к контракту со СКА

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Желание нападающего Ильи Ковальчука выступить на Олимпийских играх 2018 года является предпосылкой к тому, что он подпишет новый контракт с клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров петербургского клуба Александр Медведев.

Срок контракта 34-летнего форварда со СКА истек 30 апреля. Ранее сообщалось, что клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Джерси", который владеет правами на Ковальчука, провел с игроком переговоры. Во вторник комиссар НХЛ Гэри Беттмэн подтвердил, что ни один игрок лиги не будет участвовать в Играх 2018 года.

"Переговоры с Ковальчуком продолжаются. Нет сомнений, что НХЛ решила не отпускать своих игроков на Олимпиаду, поскольку уже определена дата Матча звезд. Никто не поедет, даже если сам захочет", - сказал Медведев.

"Илья никогда не делает пустых заявлений. Раз он сказал, что хочет играть на Олимпиаде, значит, это является предпосылкой к тому, что наши переговоры завершатся успешно", - добавил он.

Ковальчук выступал за "Нью-Джерси" в 2010-2013 годах. После этого перешел в СКА, в составе которого стал двукратным обладателем Кубка Гагарина. В прошедшем сезоне он провел 78 матчей в КХЛ, в которых набрал 87 очков (38 шайб + 49 передач).