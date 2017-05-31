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Стржалковский: финансовая ситуация в ФК "Динамо" стабильная и не вызывает беспокойства

Спорт
31 мая, 17:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Илья Андреев

Осенью 2016 года общий долг московского "Динамо" составлял около 13 млрд рублей

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Владимир Стржалковский

Владимир Стржалковский

© ТАСС/ Владимир Астапкович

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Финансовая ситуация в футбольном клубе "Динамо" (Москва) не вызывает беспокойства и находится на постоянном контроле. Об этом ТАСС сообщил председатель Всероссийского физкультурно- спортивного общества (ВФСО) "Динамо" Владимир Стржалковский.

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"Финансовая ситуация в футбольном клубе стабильная и не вызывает беспокойства, она находится под моим постоянным личным контролем", - сказал Стржалковский.

Осенью 2016 года общий долг московского "Динамо" составлял около 13 млрд рублей. В феврале стало известно, что единственная задолженность, которая осталась у "Динамо", - это непогашенный кредит перед кипрской компанией Eflen Constructions, а остальные были ликвидированы за счет продажи принадлежавших клубу нежилых помещений, парковочных мест, входивших в строящийся комплекс "ВТБ Арена парк".

"Динамо" покинуло Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ) по итогам сезона-2015/16. В чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) бело-голубые заняли первое место, вернувшись в элиту.

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