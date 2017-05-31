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КХЛ намерена к сезону-2022/23 выделять на развитие детского хоккея до 5 млрд рублей в год

Спорт
31 мая, 17:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко 24 мая сообщил о введении жесткого потолка зарплат в лиге

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) к сезону-2022/23 намерена выделять на развитие детского хоккея, улучшение инфраструктуры клубов и мероприятия по развитию хоккея в регионах порядка 5 млрд рублей, которые будут сэкономлены в результате введения жесткого потолка зарплат. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

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Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко 24 мая сообщил о введении жесткого потолка зарплат в лиге. В сезоне-2017/18 потолок зарплат в КХЛ будет 900 млн рублей, в сезоне-2018/19 - 850 млн с сохранением льгот в виде 20 процентов по индивидуальным бонусам и премиям за призовые места. Начиная с сезона-2019/20 в КХЛ будет введен жесткий потолок зарплат, он составит 800 млн рублей, а с сезона-2020/21 - 600 млн, причем клубы будут иметь возможность вывести из-под потолка наиболее ярких игроков, в сезоне 2019/20 - одного, а начиная с сезона 2020/21 - двух звезд.

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