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В Волгограде к ЧМ-2018 по футболу открыт четырехзвездочный отель

Спорт
31 мая, 17:37 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Заместитель губернатора Волгоградской области отметил, что "ввод в строй нового отеля такого высокого класса повысит туристическую привлекательность региона, в особенности перед играми ЧМ-2018

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ВОЛГОГРАД, 31 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Открытие отеля международной сети Hilton Garden Inn к чемпионату мира по футболу 2018 года состоялось в Волгограде, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Гостиница построена в рамках масштабного проекта подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года. "Мы видим перспективы развития на рынке недвижимости Волгограда, особенно в преддверии проведения в городе такого масштабного мероприятия, как чемпионат мира по футболу, - сказал на церемонии открытия Сергей Цикалюк, председатель совета директоров Страхового дома ВСК, партнером которого является гостиничный оператор Hilton Worldwide. - Кроме того, подобные вложения позволяют диверсифицировать инвестиционный портфель группы за счет приобретения инвестиционной недвижимости высокого уровня".

Заместитель губернатора Волгоградской области Владимир Попков отметил, что "ввод в строй нового отеля такого высокого класса повысит туристическую привлекательность региона, в особенности перед играми ЧМ-2018". "Однако этим наследием жители и гости Волгоградской области смогут пользоваться в течение многих лет после завершения мирового футбольного первенства", - добавил Попков.

Четырехзвездочный отель расположен в центре Волгограда. Менее чем в 10 минутах от отеля находится мемориальный комплекс "Мамаев курган", музей-заповедник "Сталинградская битва", Центральная набережная. В шаговой доступности от отеля стадион "Волгоград Арена", на котором пройдут игры чемпионата мира по футболу 2018 года, а также торгово- развлекательный комплекс и парк. Отель предлагает 157 просторных современных номеров, три конференц-зала, оснащенных необходимым аудио- и видеооборудованием, для проведения мероприятий различного формата.

Как уточнили в администрации Волгоградской области, ранее в рамках программы подготовки к чемпионату в Волгограде были построены и введены в строй гостиницы "Хэмптон бай Хилтон" (4 звезды), "Парк Инн бай Рэдиссон" (3 звезды), реконструирован отель "Южный". Гостиницы для участников чемпионата и зрителей будут расположены не только в Волгограде, но и в Волжском, Камышине, Городищенском, Дубовском и Среднеахтубинском районах. В муниципальных образованиях уже классифицировано 190 средств размещения. Совокупный номерной фонд в отелях, которые примут в 2018 году гостей чемпионата мира, составляет более 23 тысяч мест.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.

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