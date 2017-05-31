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Российские волейболистки победили команду Австрии в отборе на ЧМ-2018

Спорт
31 мая, 17:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3-0. Турнир группы А проходит в Хорватии

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Волейболистки сборной России одержали победу над командой Австрии в первом матче отборочного этапа чемпионата мира 2018 года.

Встреча завершилась со счетом 3-0. Турнир группы А проходит в Хорватии.

После данной победы россиянки возглавляют турнирную таблицу группы А. Команда, которая займет по итогам отбора первое место, получит право выступить на чемпионате мира напрямую, занявшая второе место сыграет на турнире с третьего круга. Следующую встречу сборная России проведет 1 июня против команды Грузии.

Чемпионат мира пройдет с 30 сентября по 21 октября следующего года в Японии.

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