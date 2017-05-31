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Федоров покинул должность главного менеджера по селекции ХК ЦСКА

Спорт
31 мая, 18:17 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Президент ЦСКА Игорь Есмантович сообщил, что Федоров продолжит работать в наблюдательном совете клуба

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Сергей Федоров

Сергей Федоров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сергей Федоров покинул должность главного менеджера по селекционной работе московского ЦСКА, но останется работать в наблюдательном хоккейного клуба. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

"У него закончился контракт. Федоров продолжит работать в наблюдательном совете клуба", - сказал Есмантович.

Федоров занял пост главного менеджера ЦСКА в 2012 году. В декабре 2016 года его перевели на должность главного менеджера по селекции. Федоров является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

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