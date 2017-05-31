Федоров покинул должность главного менеджера по селекции ХК ЦСКА

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сергей Федоров покинул должность главного менеджера по селекционной работе московского ЦСКА, но останется работать в наблюдательном хоккейного клуба. Об этом ТАСС сообщил президент ЦСКА Игорь Есмантович.

"У него закончился контракт. Федоров продолжит работать в наблюдательном совете клуба", - сказал Есмантович.

Федоров занял пост главного менеджера ЦСКА в 2012 году. В декабре 2016 года его перевели на должность главного менеджера по селекции. Федоров является трехкратным обладателем Кубка Стэнли.