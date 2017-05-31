Вайкерт переизбран главой Международной федерации настольного тенниса

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Немец Томас Вайкерт переизбран на пост президента Международной федерации настольного тенниса (ITTF). Об этом сообщает пресс-служба организации.

Соответствующее решение было принято на заседании совета ITTF в Дюссельдорфе.

Вайкерт возглавляет ITTF с 2014 года.