ОКР: РУСАДА в числе первых пошло по пути полной независимости, это пример для остальных

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в числе первых приняло решение о полной независимости от спортивных организаций, это должно стать примером для других национальных антидопинговых агентств. Таким мнением с ТАСС поделился первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель олимпийской делегации России на Играх-2018 в Южной Корее Станислав Поздняков.

В среду на заседании наблюдательного совета РУСАДА был принят новый устав организации, согласно которому Елена Исинбаева по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) была вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа.

"На исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) была задана тенденция - антидопинговые агентства должны быть свободны от спортивных организаций, и РУСАДА внесло изменение в устав как раз в этом направлении, сделав шаг к полной независимости. И хотел бы особенно отметить - сделало его одним из первых в мире. Надеюсь, что и остальные ведущие мировые антидопинговые агентства последуют этому примеру", - заявил Поздняков.

В случае Исинбаевой нельзя применять слово "отставка"

Вице-президент ОКР поблагодарил Исинбаеву за работу, проведенную на посту руководителя наблюдательного совета РУСАДА. "От имени ОКР, соучредителя РУСАДА, я хотел бы поблагодарить Исинбаеву за выполнение обязанностей председателя наблюдательного совета агентства в не самое простое время. Мы считаем, что она с этой задачей справилась", - подчеркнул Поздняков.

Он отметил, что Исинбаева остается работать в наблюдательном совете. "В СМИ прозвучала фраза об отставке Елены, я категорически не согласен с этой формулировкой. Исинбаева остается членом наблюдательного совета, она никуда не уходит", - сказал собеседник ТАСС.

18 мая Совет учредителей WADA выдвинул РУСАДА четыре требования, которые необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным кодексом. Одно из них касалось смены до 31 мая председателя наблюдательного совета по причине того, что Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации ОКР.