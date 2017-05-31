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ОКР: РУСАДА в числе первых пошло по пути полной независимости, это пример для остальных

Спорт
31 мая, 19:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

На заседании наблюдательного совета РУСАДА был принят новый устав организации, согласно которому Елена Исинбаева по требованию WADA была вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа.

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Станислав Поздняков

Станислав Поздняков

© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в числе первых приняло решение о полной независимости от спортивных организаций, это должно стать примером для других национальных антидопинговых агентств. Таким мнением с ТАСС поделился первый вице-президент Олимпийского комитета России (ОКР), руководитель олимпийской делегации России на Играх-2018 в Южной Корее Станислав Поздняков.

В среду на заседании наблюдательного совета РУСАДА был принят новый устав организации, согласно которому Елена Исинбаева по требованию Всемирного антидопингового агентства (WADA) была вынуждена покинуть пост председателя руководящего органа.

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"На исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) была задана тенденция - антидопинговые агентства должны быть свободны от спортивных организаций, и РУСАДА внесло изменение в устав как раз в этом направлении, сделав шаг к полной независимости. И хотел бы особенно отметить - сделало его одним из первых в мире. Надеюсь, что и остальные ведущие мировые антидопинговые агентства последуют этому примеру", - заявил Поздняков.

В случае Исинбаевой нельзя применять слово "отставка"

Вице-президент ОКР поблагодарил Исинбаеву за работу, проведенную на посту руководителя наблюдательного совета РУСАДА. "От имени ОКР, соучредителя РУСАДА, я хотел бы поблагодарить Исинбаеву за выполнение обязанностей председателя наблюдательного совета агентства в не самое простое время. Мы считаем, что она с этой задачей справилась", - подчеркнул Поздняков.

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Он отметил, что Исинбаева остается работать в наблюдательном совете. "В СМИ прозвучала фраза об отставке Елены, я категорически не согласен с этой формулировкой. Исинбаева остается членом наблюдательного совета, она никуда не уходит", - сказал собеседник ТАСС.

18 мая Совет учредителей WADA выдвинул РУСАДА четыре требования, которые необходимо выполнить для приведения организации в соответствие с международным кодексом. Одно из них касалось смены до 31 мая председателя наблюдательного совета по причине того, что Исинбаева была выдвинута на этот пост по рекомендации ОКР.

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