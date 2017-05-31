Как WADA прописало: российской антидопинговой системе остался шаг до восстановления

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в установленные сроки выполнило одно из главных требований, которое позволит ему в ноябре получить соответствие кодексу Всемирного антидопингового агентства (WADA). На состоявшемся в среду в Москве заседании наблюдательного совета РУСАДА двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева оставила пост его председателя, поскольку того требовала новая версия устава организации.

Российской стороне остается завершить работу над двумя вопросами: гарантировать допуск допинг-офицеров в закрытые города, чтобы те получили возможность тестировать проживающих на их территориях спортсменов, и предоставить доступ к данным биологических паспортов, которые хранятся в московской антидопинговой лаборатории, закрытой более двух лет назад в связи с лишением аккредитации. Предполагается, что эти требования будут выполнены в июне, что позволит РУСАДА уже летом, до ноябрьского заседания совета учредителей WADA, возобновить самостоятельное тестирование спортсменов. Этого права оно было лишено в ноябре 2015 года на основании расследования независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Паунда. После ответственным за допинговую проверку атлетов на территории России было назначено Британское антидопинговое агентство (ЮКАД).

Пример для других агентств

Изменения на посту главы наблюдательного совета РУСАДА были продиктованы решениями комиссии по соответствию WADA, которая занимается мониторингом процесса восстановления прав РУСАДА. 18 мая в Монреале комиссия постановила, что Исинбаева не может занимать должность главы набсовета, поскольку была выдвинута на нее Олимпийским комитетом России (ОКР) и потому не может считаться независимым лицом. На прошедшем заседании была принята новая версия устава, которая после была утверждена общим собранием учредителей РУСАДА.

В документ был внесен пункт, который направлен на устранение конфликта интересов у сотрудников организации, занимающих руководящие посты. Собственно, это изменение и потребовало перестановок в наблюдательном совете. В состав набсовета РУСАДА входят семь человек: помимо Исинбаевой, это представитель Паралимпийского комитета России (ПКР) Андрей Строкин, директор правового департамента Минспорта РФ Вадим Байрамов, руководитель отдела спортивных конвенций Совета Европы, представитель WADA Сергей Хрычиков, а также три представителя, не связанные со спортом - академик РАМН Владимир Чехонин, космонавт-испытатель Сергей Рязанский и управляющий партнер компании Ernst&Young Александр Ивлев.

Из числа последних трех и был сделан выбор. Поскольку Ивлев являлся вице-председателем совета, он и был назначен на пост исполняющего обязанности главы руководящего органа РУСАДА. Сохранит он этот пост или передаст его одному из двух других независимых лиц, станет понятно на следующем заседании наблюдательного совета, которое пройдет в июне, ориентировочно через две недели.

"На исполкоме Международного олимпийского комитета (МОК) была задана тенденция - антидопинговые агентства должны быть свободны от спортивных организаций, и РУСАДА внесло изменение в устав как раз в этом направлении, сделав шаг к полной независимости, - прокомментировал событие первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков. - И хотел бы особенно отметить - сделало его одним из первых в мире. Надеюсь, что и остальные ведущие мировые антидопинговые агентства последуют этому примеру".

Исинбаева довольна

Сама Исинбаева считает, что справилась со своими задачами на посту руководителя наблюдательного совета, который она заняла в декабре прошлого года. "Цель я выполнила, я справилась. Я знала, что, когда это сделаю, то должна буду уступить место. В этом году мы всей командой добьемся соответствия (требованиям Всемирного антидопингового агентства)", - сказала Исинбаева.

Она отметила, что останется членом наблюдательного совета РУСАДА. "Я буду совместно с нашими коллегами работать на благо спорта. Изменилось только то, что я передаю свое место новому председателю, все нормально, все логично. Неважно, кто будет председателем, важно, чтобы наши спортсмены имели возможность выступить на Олимпийских играх", - добавила Исинбаева.