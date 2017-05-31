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ФИФА объявила о создании свободной от табачного дыма среды на ЧМ-2018

Спорт
31 мая, 19:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Ранее Российский футбольный союз (РФС) и сборная России объявили конкурс для болельщиков во Всемирный день без табака (31 мая) под названием "Живу без табака"

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© EPA/ENNIO LEANZA

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о создании свободной от табачного дыма среды на объектах и мероприятиях чемпионата мира 2018 года и Кубка конфедераций - 2017, которые пройдут в России. Об этом сообщает пресс-служба ФИФА.

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"Создание среды, свободной от табачного дыма, на объектах и мероприятиях чемпионата мира - одно из важных направлений стратегии ЧМ-2018 в области устойчивого развития, - заявила директор департамента устойчивого развития оргкомитета "Россия-2018" Милана Верхунова. - Для выполнения этой задачи мы активно взаимодействуем с ВОЗ, Министерством здравоохранения, экспертным сообществом, городами-организаторами, операторами стадионов, послами и болельщиками чемпионата, Российским футбольным союзом. Очень надеемся, что общими усилиями нам удастся внести свой вклад в снижение потребления табака в России".

Ранее Российский футбольный союз (РФС) и сборная России объявили конкурс для болельщиков во Всемирный день без табака (31 мая) под названием "Живу без табака". Победитель конкурса, итоги которого будут подведены после завершения Кубка конфедераций, получит возможность принять участие в тренировке сборной России по футболу.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Сборная России выступит в группе А, где сыграет с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

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