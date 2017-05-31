Матч чемпионата Украины по футболу "Днепр" - "Волынь" не был доигран из-за болельщиков

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Матч заключительного тура чемпионата Украины по футболу между "Днепром" и "Волынью" не был доигран из-за поведения болельщиков. Встреча проходила на домашнем стадионе "Днепра".
После первого тайма счет был 1:0 в пользу хозяев. В начале второй половины встречи фанаты "Днепра" начали взрывать петарды на трибунах и бросать файеры на поле. Один из них угодил в штрафную площадь "Волыни" и взорвался в непосредственной близости от вратаря команды Романа Жмурко. Сразу после этого главный судья остановил встречу и увел команды с поля, матч не был доигран.
Ранее "Днепр" и "Волынь" досрочно вылетели из высшего дивизиона чемпионата Украины, заняв соответственно 11-е и 12-е места.
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