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Матч чемпионата Украины по футболу "Днепр" - "Волынь" не был доигран из-за болельщиков

Спорт
31 мая, 19:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

В начале второй половины встречи фанаты "Днепра" начали взрывать петарды на трибунах и бросать файеры на поле

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Матч заключительного тура чемпионата Украины по футболу между "Днепром" и "Волынью" не был доигран из-за поведения болельщиков. Встреча проходила на домашнем стадионе "Днепра".

После первого тайма счет был 1:0 в пользу хозяев. В начале второй половины встречи фанаты "Днепра" начали взрывать петарды на трибунах и бросать файеры на поле. Один из них угодил в штрафную площадь "Волыни" и взорвался в непосредственной близости от вратаря команды Романа Жмурко. Сразу после этого главный судья остановил встречу и увел команды с поля, матч не был доигран.

Ранее "Днепр" и "Волынь" досрочно вылетели из высшего дивизиона чемпионата Украины, заняв соответственно 11-е и 12-е места.

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