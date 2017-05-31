В Москве вводится особый порядок регистрации приезжих в период проведения ЧМ-2018

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Особый порядок регистрационного учета приезжих и иностранцев вводится в Москве в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

В соответствии с изменениями, срок обращения граждан РФ по вопросам регистрации по месту пребывания сокращается с 90 (по месту жительства - 7) до 3 дней со дня прибытия. "Гражданин обязан не позднее трех дней со дня прибытия обратиться для регистрации в структурные подразделения отделов по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве", - пояснил собеседник агентства.

При этом срок обращения для постановки на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства сокращается с 7 рабочих дней до 1 суток со дня их прибытия на место жительства или место пребывания. "Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства, решившие посетить столицу, обязаны встать на миграционный учет в течение суток с момента прибытия", - уточнили в ГУ МВД, подчеркнув, что нарушение указанных требований повлечет привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Данные изменения вступают в силу с 1 июня 20177 года.