Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве вводится особый порядок регистрации приезжих в период проведения ЧМ-2018

Спорт
31 мая, 20:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

В соответствии с изменениями, срок обращения граждан РФ по вопросам регистрации по месту пребывания сокращается с 90 до 3 дней со дня прибытия

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Особый порядок регистрационного учета приезжих и иностранцев вводится в Москве в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

В соответствии с изменениями, срок обращения граждан РФ по вопросам регистрации по месту пребывания сокращается с 90 (по месту жительства - 7) до 3 дней со дня прибытия. "Гражданин обязан не позднее трех дней со дня прибытия обратиться для регистрации в структурные подразделения отделов по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве", - пояснил собеседник агентства.

При этом срок обращения для постановки на учет по месту пребывания или регистрации по месту жительства иностранцев и лиц без гражданства сокращается с 7 рабочих дней до 1 суток со дня их прибытия на место жительства или место пребывания. "Таким образом, иностранные граждане и лица без гражданства, решившие посетить столицу, обязаны встать на миграционный учет в течение суток с момента прибытия", - уточнили в ГУ МВД, подчеркнув, что нарушение указанных требований повлечет привлечение к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Данные изменения вступают в силу с 1 июня 20177 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
2
"Газпром" называет решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" промежуточным
3
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон грата
4
МИД РФ: Россия и Украина придут к восстановлению полноценных связей
5
Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску Усманова
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама