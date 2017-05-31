Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.06:
$ 56.69
€ 63.41
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодежная сборная России разгромила команду Белоруссию в товарищеском матче

Спорт
31 мая, 20:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 7:0

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Молодежная сборная России (игроки не старше 21 года) одержала победу над командой Белоруссии со счетом 7:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "Октябрь".

Забитыми мячами отметились Федор Чалов (22-я минута), Ильзат Ахметов (41), Иван Обляков (51), Алексей Гасилин (79), Зелимхан Бакаев (82, 90) и Даниил Фомин (89).

Сборная России проводит подготовку к отборочному турниру молодежного чемпионата Европы. Ранее россияне обыграли команду Узбекистана - 4:3.

Российская сборная в отборочном турнире чемпионата Европы 2019 года сыграет в седьмой группе вместе с командами Австрии, Сербии, Македонии, Армении и Гибралтара. Финальный турнир пройдет в Италии.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Акинфеев тренируется отдельно от основной группы сборной России по футболу
6
Борцы "Самбо-70" провели показательные поединки на вертолетной площадке в Тихом океане
6
Наперегонки с медузами: в Сочи впервые прошли заплывы серии Oceanman
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Нафтогаз": суд Стокгольма отменил условие "бери или плати" в контракте с "Газпромом"
2
"Газпром" называет решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" промежуточным
3
Пять сотрудников посольства Молдавии в Москве объявлены персонами нон грата
4
МИД РФ: Россия и Украина придут к восстановлению полноценных связей
5
Навальный заявил, что не будет исполнять решение суда по иску Усманова
6
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
7
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
Темы дня
Загрузка...
Реклама