Молодежная сборная России разгромила команду Белоруссию в товарищеском матче

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Молодежная сборная России (игроки не старше 21 года) одержала победу над командой Белоруссии со счетом 7:0 в товарищеском матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "Октябрь".

Забитыми мячами отметились Федор Чалов (22-я минута), Ильзат Ахметов (41), Иван Обляков (51), Алексей Гасилин (79), Зелимхан Бакаев (82, 90) и Даниил Фомин (89).

Сборная России проводит подготовку к отборочному турниру молодежного чемпионата Европы. Ранее россияне обыграли команду Узбекистана - 4:3.

Российская сборная в отборочном турнире чемпионата Европы 2019 года сыграет в седьмой группе вместе с командами Австрии, Сербии, Македонии, Армении и Гибралтара. Финальный турнир пройдет в Италии.