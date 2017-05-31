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"Шахтер" сыграл вничью с "Александрией" в последнем туре чемпионата Украины по футболу

Спорт
31 мая, 21:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

Победителем чемпионата досрочно стал "Шахтер", второе место заняло киевского "Динамо"

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. "Шахтер" в гостях сыграл вничью с "Александрией" со счетом 1:1 в матче заключительного тура второго этапа чемпионата Украины сезона-2016/17.

В составе "Шахтера" мяч забил Андрей Боярчук (19-я минута), у "Александрии" отличился Сергей Старенький (23).

В параллельных матчах "Динамо" обыграло "Черноморец" - 2:1, "Заря" оказалась сильнее "Олимпика" - 2:0. Ранее в среду "Карпаты" обыграли "Звезду" - 2:1, "Сталь" и "Ворскла" друг другу голов не забили. Еще одна встреча между "Днепром" и "Волынью" не была доиграна из-за поведения болельщиков.

В сезоне-2016/17 чемпионат Украины проводился в два этапа. На втором этапе 12 команд, исходя из результатов первого этапа, были поделены на две группы. В одной было разыграно чемпионство, во второй решалось, кто покинет высшую лигу.

Победителем чемпионата досрочно стал "Шахтер", набрав 80 очков, второе место заняло "Динамо" (67). Обе команды в следующем сезоне выступят в Лиге чемпионов, "Шахтер" - в групповом этапе, "Динамо" начнет выступление в турнире с третьего квалификационного раунда. Третьей в чемпионате финишировала "Заря" (54), которая в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги Европы. "Олимпик" (44) и "Александрия" (40), занявшие соответственно четвертое и пятое места, начнут выступление во втором по значимости еврокубковом турнире с третьего квалификационного раунда.

Команды, которые покинули высший дивизион первенства страны, также определились досрочно. Ими стали "Днепр" (40) и "Волынь" (38), финишировавшие соответственно на 11-м и 12-м местах. В нынешнем сезоне "Днепр" из-за долгов был лишен 15 очков решениями дисциплинарных комитетов Международной федерации футбола (ФИФА) и Федерации футбола Украины (ФФУ). Клубы "Волынь" и "Карпаты" из-за долгов были лишены шести очков каждый.

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