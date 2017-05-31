Мутко: возвращение "Рубина" в борьбу за золото поднимет престиж РФПЛ

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Усиление казанского "Рубина" и возвращение клуба в борьбу за золото чемпионата подняло бы престиж Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

В среду стало известно, что новым президентом "Рубина" стал член совета директоров ГК "ТАИФ" Радик Шаймиев.

"Наша задача - создать условия для того, чтобы была сильная конкурентоспособная среда, чтобы условия для всех были одинаковые, чтобы сильных клубов было как можно больше. Мы заинтересованы в том, чтобы "Рубин" вернулся в борьбу за золотые медали, это подняло бы престиж нашего чемпионата", - сказал Мутко.

"У клуба высокий потенциал. Мы помним, как "Рубин" играл против "Барселоны" (казанская команда в 2009 году победила испанскую со счетом 2:1 в гостях - прим. ТАСС), как становился чемпионом", - добавил глава РФС.

"Я буду очень рад, если так получится. Хочется, чтобы сильными были "Зенит", "Спартак", ЦСКА, "Локомотив", которые должны составлять элиту нашего футбола. Также "Краснодар", "Ростов", которому, однако, нужно разобраться со своей экономикой, чтобы была надежная финансовая основа", - отметил Мутко.

"Рубин" в чемпионате России сезона-2016/17 занял девятое место.