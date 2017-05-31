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Россиянин Караваев вошел в символическую сборную чемпионата Чехии по футболу

Спорт
31 мая, 21:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, мая. /ТАСС

В прошедшем сезоне защитник провел за "Спарту" 37 матчей в различных турнирах, отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами

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МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Российский защитник пражской "Спарты" Вячеслав Караваев вошел в символическую сборную чемпионата Чехии по футболу сезона-2016/17. Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

Также в сборную попали вратарь Иржи Павленка ("Славия"), защитники Ян Кроб ("Теплице"), Роман Губник ("Виктория"), Симон Дели ("Славия"), полузащитники Яромир Змргал, Йозеф Гушбауэр, Мишель Нгаде-Нгаджуи (все - "Славия"), Томаш Пилик ("Пршибрам"), Мартин Филло ("Теплице") и нападающий Милан Шкода ("Славия").

Караваев перешел в "Спарту" в 2016 году из московского ЦСКА, с 2014 года он играл в аренде в других чешских командах "Дукла" и "Яблонец. В прошедшем сезоне провел за "Спарту" 37 матчей в различных турнирах, отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. "Спарта" в минувшем сезоне чемпионата Чехии заняла третье место, победителем стала "Славия".

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