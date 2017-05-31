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Мутко: продажа пива на матчах Кубка конфедераций не вызывает опасений

Спорт
31 мая, 21:42 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Ранее МВД РФ согласовало с ФИФА продажу пива на стадионах в пластиковой таре во время турнира

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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 31 мая. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Продажа пива на матчах Кубка конфедераций по футболу 2017 года не должно вызывать опасений. Об этом журналистам заявил вице- премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко.

Ранее МВД РФ согласовало с Международной федерацией футбола (ФИФА) продажу пива на стадионах в пластиковой таре во время турнира.

"Продажа пива на стадионах и в фанатских зонах - желание ФИФА. Никаких опасений на этот счет нет. В целях безопасности проносить напитки в стеклянной таре будет запрещено", - сказал Мутко.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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